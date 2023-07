Ao todo disputam o torneio 400 atletas de todo o Brasil e ao todo quatro nacionalidades (Paraguai, Argentina e Bolívia) na categoria mundial até 18 anos, além das categorias 16 e 14 anos que contam pontos para o ranking sul-americano do Cosat.



A III Copa Instituto Icaro DM conta com os patrocínios da CRTI ERP, Dental Uni, Festval, Clinica Vialle, SPRO It Solutions, Sococo e tem os apoios do Hotel Ibis Styles, Hotel Confiance, SMELJ e do Clube 3 Marias. O evento tem as chancelas da Federação Internacional de Tênis, da Confederação Brasileira de Tênis, Confederação Sul-Americana de Tênis e da Federação Paranaense de Tênis.