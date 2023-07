Nas categorias 16 e 14 anos, com pontos no ranking sul-americano do Cosat, mais 34 jogos a partir das 9h30. Destaque para a principal favorita nos 14 anos, a paraguaia Valeria Santander que pega a brasileira Julia Cauduro e nos 16 anos a principal favorita, a brasileira Isabela Silva que mede forças contra Ana Galindo, também do Brasil.Ao todo disputam o torneio 400 atletas de todo o Brasil e ao todo quatro nacionalidades (Paraguai, Argentina e Bolívia) na categoria mundial até 18 anos, além das categorias 16 e 14 anos que contam pontos para o ranking sul-americano do Cosat.