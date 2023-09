"Olhando para este caso, poderíamos pensar que estávamos sonhando. Estamos condenando uma mulher inocente. Estamos cometendo um erro grave. Vendo a concentração em seu cabelo, não é possível que ela estivesse tomando roxadustat de forma eficaz", diz Alvarez, que fornece detalhes sobre o processo que se seguiu. "A Simona veio ao laboratório e eu tirei uma amostra do cabelo dela. Ela estava com níveis muito baixos, menos de 0,5 picograma por miligrama no cabelo. Fui tirar amostras, portanto, da única paciente que faz tratamento com roxadustat (para insuficiência renal) na França. Tirei uma amostra do cabelo dela: tem uma concentração de 50 picogramas por miligrama."