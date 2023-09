"O último ano foi o mais duro de minha vida e infelizmente a luta continua. Fui uma devota de minha vida para esse lindo esporte que é o tênis. Levo as regras do meu esporte muito seriamente e tenho orgulho de nunca ter intencionalmente ou ter conhecimento em ter utilizado uma substância proibida. Me recuso a aceitar a punição de quatro anos", disse a ex-número 1 do mundo.