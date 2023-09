Halep, 31 anos, campeã de Roland Garros e de Wimbledon, foi acusada de duas violações distintas do TADP. O primeiro referia-se a um Resultado Analítico Adverso (AAF) para a substância proibida roxadustat no US Open de 2022, realizado através de testes regulares de urina durante a competição. A segunda acusação dizia respeito a irregularidades no Passaporte Biológico do Atleta (ABP) de Halep.