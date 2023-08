"O que fizemos de inovador foram camisetas personalizadas com o nome da equipe e o logotipo da arena a que cada equipe pertencia, pois esta questão sempre foi um entrave nas edições anteriores, mas nesta etapa tínhamos o desejo que todos os atletas usassem a camiseta orgulhosos das arenas que estariam representando e acredito olhando o resultado que fomos muito bem sucedidos, e com isso, atendemos os anseios dos atletas, mas talvez ainda mais relevante seja privilegiarmos nossos patrocinadores, já que trouxemos assim as arenas parceiras e patrocinadores para dentro da comunicação. Outra inovação foram as equipes que nomeavam um capitão que tinha a liberdade de dar orientações nas viradas de lado, o que fez diferença", destacou Lívia Vendramini, organizadora do evento.