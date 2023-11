Os atletas se juntam a nomes como Rafael Matos, campeão do Australian Open de duplas mistas e atual número dois do Brasil, Carol Meligeni Alves, terceira do país no feminino, Orlando Luz, Daniel Dutra Silva, o campeão Pan-Americano, João Menezes. No tênis em cadeira de rodas a equipe tem Ymanitu Silva, atleta paralímpico e top 10 mundial, além de Jucélio Torquato, entre os melhores do país na modalidade.