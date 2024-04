Djokovic sofre, treta com público, mas se vinga de Musetti em Monte Carlo

Djokovic rege a vaia do público em Monte Carlo (Foto: Reprodução Tennis Tv)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/04/2024 - 13:26 • Monte Carlo (MON)

Número 1 do mundo, Novak Djokovic sofreu bastante nesta quinta-feira (11), mas conseguiu se vingar do italiano Lorenzo Musetti, 24º colocado, para se garantir nas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo.

Nole se vingou de derrota nas oitavas de final ano passado ao marcar 7/5 6/3 após 1h58min na quadra central do Monte Carlo Country Club. O sérvio emplacou sua quarta vitória em cinco duelos contra o rival.

Novak teve muitos problemas, começou abaixo com quebra com Musetti jogando muito sólido. Musetti teve um 40 a 15 no oitavo game para manter a vantagem, mas com muita luta o sérvio devolveu a quebra. Djokovic ganhou combustível ao reclamar de marcação errada do árbitro.

O tenista levou vaia do público, regeu a mesma provocando a plateia e passou a jogar melhor. Nole conseguiu a quebra no fim, fechando por 7/5 em mais de uma hora. No segundo set abriu uma quebra cedo, sofreu o empate, quebrou de novo e sofreu a quebra de novo, mas tornou a romper o serviço do rival definindo o encontro.

Novak atinge as quartas pela primeira vez desde 2019 no torneio. O número um do mundo buscará sua primeira semi desde 2015, quando foi campeão do torneio que tem dois canecos. Ele irá enfrentar o australiano Alex de Minaur, 11º, o qual perdeu este ano na United Cup na Austrália e tem outra vitória, portanto será o tira-teima.