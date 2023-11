O sérvio superou o dinamarquês Holger Rune, sétimo colocado, por 2 sets a 1 com parciais de 7/5 6/7 (7/3) 6/4 após 2h54min de batalha e conseguiu a 48ª vitória em 57 jogos no torneio. Ano passado, também em batalha, Nole havia sido batido no que foi o primeiro título do nórdico em um Masters.