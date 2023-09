Tricampeão do US Open (2011, 2015 e 2018), Djokovic chega a final do US Open pela 10ª vez na carreira. Nela, aguarda pelo vencedor do duelo entre o espanhol Carlos Alcaraz, seu algoz na final de Wimbledon este ano, e o russo Daniil Medvedev, seu algoz na final do US Open 2021.