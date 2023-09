Ao ser questionado sobe o potencial de Alcaaz, Djokovic destacou: "Em termos de resultados, acho que já estão aí. Ele joga no circuito há apenas alguns anos e já venceu dois Grand Slams, além de ser o mais jovem número 1 da história. Tudo o que ele conquistou no ano passado é incrível para um garoto de apenas 19 anos, é algo marcante para a história do nosso esporte. Ele é um menino especial, terá uma carreira espetacular se se mantiver saudável e mantiver esse nível de tênis, embora nada possa garantir que acabará sendo um dos melhores da história. Os adversários te conhecem cada vez mais, vão entendendo como você joga, o que posso dizer é que ele é um dos jogadores que mais me impressionou na hora de enfrentá-lo. É também um cara fantástico, com uma equipa e uma família exemplares. A chegada de Carlos Alcaraz é muito boa para o tênis”.