Campeão do US Open no último domingo, o número 1 do mundo superou Alejandro Fokina, 25º colocado, por 2 sets a 0 com parciais de 6/3 6/4 após 1h48min em duelo realizado em Valência, na Espanha. Fokina chegou a liderar o segundo set por 4 a 1, mas Nole emplacou cinco games consecutivos.