O sérvio somou mais 400 pontos (defendia 600 da final e somou 1000) e foi aos 11445 contra 8455 do espanhol que perdeu logo na estreia. Nole terá 1500 pontos descontando na próxima semana antes do início do ATP World Finals e só precisa de um triunfo nos três jogos da fase de grupos para ratificar a liderança do ranking ao final do ano pela oitava vez. Ele é o recordista em anos encerrados no topo com sete.