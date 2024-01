- Estive um pouco desligado nos últimos quatro, cinco dias. Você provavelmente pode ouvir isso na minha voz, mas é o que é. Você apenas tem que tentar lidar com isso, superar isso, aceitar as circunstâncias e tentar tirar o melhor deles. Quer dizer, hoje à noite eu tive um adversário incrível. Para um jovem de 18 anos, ele jogou com muita maturidade e confiança em quadra, lutando e não desistindo mesmo quando estava com quatro zeros no quarto set . Estou impressionado com sua mentalidade, com sua abordagem, com seu jogo. Ouvi muitas histórias positivas sobre sua disciplina, sua dedicação às rotinas diárias que o tornam fisicamente forte e bem-sucedido aos 18 anos. Se ele continuar assim, ele irá tem uma carreira brilhante pela frente, sem dúvida - disse o sérvio, que foi perguntado sobre um nível mais baixo ser suficiente para vencer os primeiros jogos no torneio.