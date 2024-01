No quarto o sérvio abriu 4 a 0 e teve um break-point, mas desperdiçou. Ele viu a reação do croata diminuindo para 4 a 3. Ele confirmou, abriu 5 a 3 e teve quatro match points com um 0/40. O croata seguiu lutando, salvou todos e deu mais um trabalho ao líder do ranking, que fechou no serviço apenas no sétimo match point.