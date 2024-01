Ele ficou no Park Hotel detido e foi perguntado se lembrava do local. Nole contou que reviveu lembranças de dois anos: "Não, eu não estive lá", disse Djokovic ao Tennis Majors: "No ano passado voei primeiro para Adelaide, então pousamos em outro terminal em Melbourne. Quando cheguei este ano, pousamos no mesmo terminal de 2022 – vi todo o caminho que percorri naquele dia, a sala de imigração, até reconheci um homem que esteve lá há dois anos. Não senti, meu estômago deu um nó”.