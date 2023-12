O último dia do torneio foi reservado para a disputa do torneio profissional BT 10 sem premiação, mas com pontos no ranking mundial. No masculino o troféu ficou com a dupla sergipana de Luiz Loeser e de Igor Candia. Eles bateram a dupla do alagoano Pedro Consiglio e Pedro Arruda, de Pernambuco, por 6/3 6/2: "É minha primeira conquista de ITF. O caminho é duríssimo. Agora vemos que nosso esforço do dia-a-dia é recompensado com essa conquista aqui em Marechal Deodoro. Parabéns ao Macena Open com organização sensacional, agradecer minha esposa que segurou a barra com minha filha de um mês de nascida", disse Loeser: "Muito feliz vencer ao lado desse cara incrível de minha cidade, só comemorar agora".