Com arquibancada cheia para 2;500 pessoas na Praia do Francês, em Marechal Deodoro (AL), a noite de sábado foi memorável para o Beach Tennis no torneio que marcou o recorde mundial com 1.702 atletas. Os brasileiros brilharam e levaram o título do Macena open, evento BT 400 com premiação de US$ 35 mil e um dos principais do circuito da Federação Internacional de Tênis.