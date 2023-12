Ramos, natural de Gran Canaria, na Espanha, e o russo Nikita Burmakin derrotaram na semifinal a dupla do dos brasileiros Thales Santos e Daniel Schmitt por 6/1 6/3 e foram derrotados na final diante do brasileiro André Baran e do italiano Michele Cappelletti por 7/6 (8/6) 6/0.

"Foi um torneio muito difícil, ventava muito, mas aos poucos fomos melhorando, jogo a jogo, chegamos na final onde fizemos um grande primeiro set. Acabou que no segundo me perdi um pouco , fiquei meio irritado. É uma temporada inteira viajando e também me faltou um pouco de energia, fiquei sem reserva no tanque", disse o atleta, que é patrocinado pela