O sábado terá as semifinais começando a partir das 10h e finais feminina a partir das 19h e masculina a partir das 20h30 com transmissão do Sportv e dos canais PlayBT. O domingo marca a disputa do torneio BT 10 no profissional e do Maceninha Open para crianças até 11 anos. A competição amadora acontece em paralelo com disputas das categorias A, B, C e D.