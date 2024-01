- Estamos muito felizes com a presença de uma atleta do quilate da Daina com um currículo invejável no esporte e muito empolgados com a adesão de atletas no evento na maior academia do mundo de Beach Tennis, com 40 quadras. É mais um começo de temporada, nossa quinta, nos consolidando e trazendo não só a nata do esporte do país, como também internacional. Nesses anos todos, são mais de 13 mil atletas cadastrados e somente em 2023 tivemos mais de R$ 360 mil em premiações distribuídas. E agora nessa edição a premiação para Aruba para os melhores ranqueados é um atrativo a mais para a galera - afirmou Eduardo Souza, organizador do Circuito Beach Tennis.