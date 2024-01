Gustavo Russo finaliza nesta quarta-feira (17) sua preparação no Resenha, de Sorocaba (SP), com a Juca BT, e segue para a disputa do primeiro torneio da temporada, o BT 200 de Guarujá (SP), evento com premiação de US$ 15 mil, do qual é o atual campeão. A competição começa na sexta-feira (19) e vai até o domingo (21).