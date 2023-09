Primeira vitória fora de casa, na Europa, desde 1999, quando tivemos Guga Kuerten no auge, Jaime Oncins, Fernando Meligeni e Márcio Carlsson. Vitória no piso duro e coberto diante de um time com o número 4 do mundo, Holger Rune. Tudo bem que a principal peça do time da casa chegou não 100% fisicamente e ajudou estar em uma sequência negativa, mas em nada diminui o feito dos meninos do Brasil.