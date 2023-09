"Ontem a noite, domingo, no hotel, ao sair do banho e abrir o box do chuveiro, a porta simplesmente estourou e acabei cortando algumas partes do meu corpo. Tive que ir ao hospital aqui em Guadalajara para levar pontos, entre eles nas duas mãos, e infelizmente não poderei jogar aqui no México, que é um lugar especial para nós tenistas devido a toda receptividade do povo e esforços dos torneios", explicou a tenista.