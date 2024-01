Falando em jogos, o sorteio feminino foi bem interessante no geral. Iga Swiatek atropelou todas na United e tem uma chave bem dura com a campeã de 2020 na estreia, Sofia Kenin, que vem voltando a jogar bem. Outro baita jogo é de Angelique Kerber x Danielle Collins com a vencedora podendo cruzar com Iga na segunda. Victoria Azarenka contra Camila Giorgi, Elena Rybakina contra Karolina Pliskova e ela no caminho de Iga para eventual semi.