O restante do top 10 permaneceu inalterado comJessica Pegula como quinta, Ons Jabeur na sexta posição, Marketa Vondrousova no sétimo lugar, Maria Sakkari como oitava, Karolina Muchova como a nona e Barbora Krejcikova no 10º. Beatriz Haddad Maia aparece logo atrás a 25 pontos de Krejcikova perdendo 20 pontos em relação à última semana.