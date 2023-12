Em um ano de grandes conquistas do tênis brasileiro, como a conquista do Australian Open nas duplas mistas com Luísa Stefani e Rafael Matos, passando pela ascensão de Thiago Seyboth Wild que furou o qualificatório e fez oitavas de final em Roland Garros, chegando ao duplo ouro (simples e duplas) de Laura Pigossi no Pan de Santiago, no Chile, ou mesmo o título juvenil do US Open para João Fonseca, Bia Haddad viveu a melhor temporada da história de uma mulher brasileira na Era Open.