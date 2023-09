Na abertura do segundo set, com Bia no saque Zvonareva trabalhou bem no fundo de quadra e saiu quebrando o saque da brasileira. As adversárias abriram 2/0 e foram administrando, até serem quebradas no saque de Zvonareva, vendo Azarenka buscar linhas e Bia fechando bem a rede. As duplas seguiram se pressionando e salvaram breakpoints nos dois games seguintes. A disputa seguiu dura e com Siegmund trabalhando muito bem a movimentação junto à rede, chegou a quebra no 11º game e sobreviveu salvando breakpoint e forçando o terceiro set.