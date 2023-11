A baiana Luana Paiva se classificou, nesta quarta-feira, para as quartas de final da 38ª edição do Bahia Juniors Cup, em Salvador (BA), torneio dos mais importantes do juvenil do país e dos que mais revelam talentos para o tênis nacional. O evento é realizado no Clube Bahiano de Tênis, no bairro da Graça, e tem a parceria com a SUDESB e a SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo do Estado da Bahia.