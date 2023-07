A nova geração do tênis feminino estará presente no ENGIE Open – ITF W60 de Feira de Santana. A Confederação Brasileira de Tênis (CBT) confirmou, neste domingo, os wild cards (convites) para Carolina Bohrer Martins, Pietra Rivoli, Luana Paiva e Olívia Carneiro, todas atletas entre 15 e 17 anos, que irão jogar a chave principal do torneio, que vai até o próximo sábado (5), nas quadras rápidas da Academia de Beach Tennis e Tênis Smash. A competição conta com a parceria da SUDESB e da SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo do Estado da Bahia.