Vai ser dada a largada para o ENGIE Open – ITF W60 de Feira de Santana, na Bahia. Neste domingo (30) terá início o qualifying, a partir das 10h, com 16 jogos e presença maciça das brasileiras, nas quadras rápidas da Academia Smash. Das 27 tenistas que buscam uma das oito vagas para a chave principal, 18 são do país. A competição conta com a parceria da SUDESB e da SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo do Estado da Bahia.