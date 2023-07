Esta é a primeira vez que a CBT organiza uma Semana de Treinamento exclusiva para o feminino. De acordo com o presidente da CBT, Rafael Westrupp, o programa faz parte do planejamento da entidade em promover a equidade de gênero entre os atletas. “Este é o caminho para desenvolver o esporte. No começo do ano, realizamos um período de treinamentos no masculino nos mesmos moldes e, agora, reunimos a nossa capitã do Time Brasil BRB na BJKC, junto com as tenistas, que estão ou farão parte do circuito internacional, e seus treinadores, num ambiente de muito aprendizado. Assim, conseguimos compartilhar informações de forma mais eficiente para que mais tenistas mulheres se desenvolvam”, explicou.