Ela direcionou as críticas para as autoridades do tênis: "Sinto que continuamos a impor algumas regras que por vezes não fazem sentido. Claro que podemos tentar jogar com as pessoas em movimento, mas isso distrai. Você está seguindo a bola e é difícil se alguém estiver se movendo, especialmente no fundo, nas laterais não importa nem um pouco. Tem algumas regras que eu não entendo, acho que seria mais fácil esperar um minuto e meio para as pessoas terminarem de entrar. Por exemplo, temos garrafas de água que são recicláveis, mas também temos plástico em todos os lugares. O que estamos realmente fazendo ? Quero ter certeza de que faremos algo que é importante, mas parece que estamos vendendo fumaça. Não gosto. Se vamos fazer algo importante para tentar ser sustentável, "Ok, vamos fazer isso. Mas se você olhar ao redor, temos embalagens individuais de chocolate por todo o estádio."