"Nas laterais não, mas no fundo com certeza isso me incomoda, na devolução e no saque, mais na devolução pois quando o adversário faz o toss você olha pro todo. Acho que o problema é que nos Slams a troca de lado é de apenas um minuto, então com certeza 500 pessoas não vão entrar nesse tempo. Eu sempre disse isso. Acho que a mudança deveria ser mais longa, de 1 minuto e meio. Alguns tenistas às vezes batem a bola uns 20 segundos, antes do saque, esperando todo mundo se acomodar", disse.