Pela primeira vez quatro jogadores ficaram com premiação total acima dos US$ 10 milhões, são eles Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Jannik Sinner. Alcaraz recebeu quase US$ 4,5 milhões só em bonificações com Medvedev e Sinner recebendo mais de US$ 2 milhões cada um.