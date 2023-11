O torneio saudita começaria no final do ano de 2024, duraria 9 dias (continuando a tendência do Masters 1000 ampliado que já vimos nesta temporada, que será uniforme a partir de 2025) e terminaria no sábado, 4 de janeiro, 2025, dando espaço para o início do Aberto da Austrália, no domingo, 12 de janeiro de 2025. O tempo de voo entre Riad e Melbourne é de oito horas, gerando uma carga extra de viagem aos jogadores. Claro que o prêmio monetário do evento rondaria os 7 milhões de euros, com um prémio de 1 milhão de euros para o campeão: além disso, o torneio tentaria seduzir os jogadores através de exibições em outras cidades do Oriente Médio (Abu Dhabi, por exemplo) para criar uma espécie de 'mini-tour' de final de temporada. E tudo isso, claro, para evitar um choque ainda maior do país saudita para o mundo do tênis: Gaudenzi quer evitar a todo custo um circuito alternativo criado pelos sauditas, semelhante ao LIV do golfe... e parece disposto para revolucionar o calendário para isso.