O ENGIE OPEN - ITF W60 Feira de Santana tem o patrocínio da ENGIE Brasil e do Banco BRB. Realização - Confederação Brasileira de Tênis e Federação Bahiana de Tênis. Parceria - SUDESB e da SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo do Estado da Bahia. Apoio - Academia Smash.