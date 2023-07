Allan Oliveira, 10º do mundo, natural de Santos (SP), que mora em São Paulo e treina na Arena Ibirapuera, embarca, nesta quarta-feira, para a disputa dos Jogos Sul-Americanos, que serão realizados em Santa Marta, na Colômbia, a partir de sexta-feira, dia 14.

Ele irá atuar com André Baran, terceiro do mundo. A equipe capitaneada por Alex Mingozzi terá a presença também de Daniel Mola no time masculino.

"Sempre é uma honra representar o Brasil, estou muito animado