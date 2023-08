O espanhol, que vai somando 600 pontos pela campanha, ficará com pelo menos 9815 enquanto que Djokovic, caso seja o campeão, irá aos 9795. A situação coloca o espanhol chegando como o número 1 do mundo no US Open uma vez que nenhum dos dois jogará semana que vem no ATP 250 de Winston-Salem, nos Estados Unidos. Carlitos também será o cabeça de chave 1 em Nova York e Djokovic o segundo pré-classificado.