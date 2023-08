Carlos teve um componente a mais no encontro. Teve que defender o poderoso saque do rival que quebrou duas vezes e dominou a primeira parcial fechando por 6/2 e ainda salvar um match-point no 5 a 4 em seu saque. Hurkacz teve uma direita de ataque, foi para a bola, mas jogou para fora. No tie-break, o polonês abriu 4 a 1, mas Carlos venceu seis pontos seguidos guiado pelos conselhos do técnico Juan Carlos Ferrero que dava dicas na devolução e pedia mais calma nas trocas de bola.