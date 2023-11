Ajla teve que lidar com um 6 a 2 abaixo no tie-break do segundo set, mas salvou quatro match-points para o triunfo. Ela vence dois jogos seguidos pela primeira vez desde as finais da Billie Jean King Cup no ano passado. A jogadora que tem três quartas de final de Grand Slam no currículo ficou nove meses parada depois disso e só voltou a atuar no Aberto dos Estados Unidos este ano.