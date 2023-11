Laura Pigossi também analisou o duelo: "Foi um jogo duro de primeira rodada, as meninas vinham com bastante confiança, foram campeãs semana passada no Chile. Mesmo assim tivemos muitas chances, perdemos algumas delas nos pequenos detalhes, alguns games com 40 a 30, tivemos duas bolas para quebra, essas coisas tornam o jogo diferente. Feliz de jogar mais uma semana com a Ingrid, nós brasileiras estamos com um time muito forte, isso que é importante , jogando bem os torneios importantes também".