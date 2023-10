Os atletas baianos virão fortes em busca de títulos na 38ª edição do Bahia Juniors Cup, em Salvador (BA), torneio dos mais importantes do juvenil do país e dos que mais revelam talentos para o tênis nacional. A competição volta a ser realizada no centenário Clube Bahiano de Tênis, no bairro da Graça, em Salvador (BA). O torneio tem a parceria com a SUDESB e a SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo do Estado da Bahia.

Na categoria mundial até 18 anos, com pontos no ranking da Federação Internacional de Tênis, destaque para a atleta de Salvador, Luana Paiva, vai brigar pelo troféu em casa no evento que ocorre entre os dias 30 de outubro e 4 de novembro e que está entre os três maiores juvenis do país com pontuação J100.

"Minhas expectativas estão bem altas, pois é um torneio grande e importante de forte pontuação, além de ser aqui em Salvador né ? Estou muito animada de poder jogar em casa com minha família e amigos me apoiando! Venho me preparando, treinando bem e espero aproveitar ao máximo o torneio", destacou a tenista.