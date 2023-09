O Bahia Juniors Cup é um grande celeiro de talentos do Tênis brasileiro. Foi o palco da primeira conquista de João Fonseca que, em 2021, levantava seu primeiro troféu no Clube Bahiano de Tênis, aos 15 anos. O atleta faturou o US Open juvenil recentemente sendo o terceiro brasileiro na história a vencer um Grand Slam em simples. Em 2017, Thiago Wild foi campeão do torneio também no Bahiano de Tênis, em final contra Sebastian Baez. Wild foi campeão do US Open juvenil em 2018 e hoje é o número 1 do Brasil no profissional, 76º do mundo e mais jovem brasileiro a vencer um torneio ATP, em Santiago, no Chile, em 2020. A competição ainda teve Gustavo Kuerten campeão na categoria 16 anos em 1993 em final épica contra o baiano Duda Catharino, hoje o diretor do evento. Outros nomes revelados foram Fernando Meligeni, Marcelo Melo, Teliana Pereira, entre outros. O argentino Sebastian Baez, vice-campeão diante de Wild há seis anos, está entre os 35 melhores do mundo no profissional.