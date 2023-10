Terminou no último domingo, 29, a 16ª etapa do Circuito Beach Tennis, o maior circuito do país do esporte, na Arena Deco Beach, em Indaiatuba (SP), dos mais modernos complexos de esportes de areia do país.

Os campeões foram definidos com destaques para a categoria profissional com Isabella Sella, de Campinas (SP), e a francesa Maire Bray levantando o título ao vencerem na final Raiza Dantas e Manuella Pingituro por um duplo 6/4 na final. No masculino o caneco ficou com Lucas Lima e Davi Ballerini que marcaram 6/2 7/5 contra os irmãos campineiros Pedro e Vitor Mattos. Na Dupla Mista PRO o troféu ficou com Augusto Russo e Pingituro.