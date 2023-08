A chamada deste sábado foi a segunda do IBW 2023 e teve quatro baterias, cada uma com cinco equipes compostas por surfistas e pilotos. Cada atleta entra na água duas vezes, revezando nas posições. Entre surfistas de nome de vários estados brasileiros, assim como do Chile, Equador e Peru, segundo os organizadores do IBW 2023, o destaque no primeiro dia de prova ficou com Rodrigo Koxa, Willyam Santana e Guilherme Hillel. No mar também estavam Kalani Lattanzi, Paulo Diego Imbica, Michaela Fregonese, Gutemberg Goulart, Alemão de Maresias, Gabriel Sampaio, Pedro Calado e Ilan Blank, entre outros.