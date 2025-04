Técnico do Unión desabafa após vitória: ‘Situação humilhante’

A vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, terça-feira (1º), na estreia na Copa Sul-Americana, em casa, aliviou a situação do técnico Kily González no clube argentino. O ex-meia, de 50 anos, estava muito pressionado pela má campanha no Campeonato Argentino e desabafou sobre a situação, em entrevista coletiva no Estádio 15 de Abril, em Santa Fé.

- Depois do que nos aconteceu na última partida (a derrota por 2 a 1 para o lanterna Aldovisi, no dia 27), tivemos uma conversa muito sincera, fazendo uma autocrítica de que não podíamos jogar sem humildade. Passamos uma hora e meia chorando no vestiário – revelou o técnico do Unión de Santa Fé.

- Recebemos críticas de todo tipo. No futebol argentino, normalizamos que te insultem, que envolvam questões privadas. A gente tem família. O que fazem é humilhante, está muito errado e isso me afeta – completou Kily González.

O treinador do Unión também agradeceu o apoio que a torcida deu na partida contra o Cruzeiro, na estreia na Copa Sul-Americana:

- Esse tipo de competição dá prestígio ao clube, aos jogadores e a nós. A torcida, que hoje ocupou todos os lugares, nos incentivou e nos apoiou – afirmou.

Preocupação de técnico do Unión é com ameaça de rebaixamento no Argentino

As atenções de Kily González agora se voltam para o Campeonato Argentino:

- Vamos treinar novamente e focar no que realmente nos interessa, que é o campeonato local. Estamos nos complicando com a questão do rebaixamento, e isso não é bom. É um outro desafio, com uma outra perspectiva – avisou.

O Unión é o penúltimo colocado no Grupo A, com apenas oito pontos ganhos em 11 partidas. A próxima partida do time de Santa Fé será domingo (6), contra o Central Córdoba, novamente em casa. Pela Sul-Americana, na segunda rodada, o Unión joga contra o Palestino, quarta-feira (9), em Santiago do Chile.