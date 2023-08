No jogo de ida, as equipes ficaram no 1 a 1. Dessa forma, o América-MG, com a vitória, avança para as oitavas de final. A equipe irá enfrentar o Fortaleza, que levou a melhor diante o Libertad. Os jogos de ida devem acontecer cerca dos dias 22, 23 e 24 deste mês. A Conmebol irá confirmar.