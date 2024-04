(Foto: NORBERTO DUARTE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 23:40 • São Paulo (SP)

Em partida válida pela primeira rodada da Copa Sul-Americana, o Fortaleza venceu o Sportivo Trinidense-PR por 2 a 0. Thiago Galhardo e Yago Pikachu marcaram os gols do Laion no Defensores del Chaco, em Assunção.

Com o resultado, o Fortaleza assume a liderança do Grupo D na Copa Sul-Americana, que também conta com Boca Juniors e Nacional Potosí.

O próximo compromisso do Fortaleza é no sábado (6), contra o Ceará, pela decisão do Campeonato Cearense. O primeiro jogo terminou empatado sem gols,

Ficha Técnica - Sportivo Trinidense 0 x 2 Fortaleza

Data e horário: 3/4/2024, às 21h

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção

Árbitro: Francisco Gilabert

VAR: Rodrigo Carvajal