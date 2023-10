A final da Copa Sul-Americana de 2023, entre Fortaleza x LDU, será no dia 28 de outubro, um sábado, às 17h, no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado-Punta del Este, no Uruguai. A decisão seria realizada em Monteviédeu, porém a Conmebol resolveu mudar o estádio.